"Известия": в России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие запрет на отключение горячего и холодного водоснабжения, а также отопления должникам в многоквартирных домах. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение правового управления Госдумы на законопроект.

По данным издания, замечаний концептуального характера к законопроекту нет. Причиной внесения такой инициативы стали жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за соседей-должников.

"Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", - сказал "Известиям" разработчик законопроекта депутат Алексей Куринной. Он также добавил, что нельзя отключать и отопление, ведь семьи, которые не могут заплатить за газ, вынуждены жить в холоде.

В КПРФ и "Справедливой России" изданию отметили, что поддерживают подобную инициативу, назвав отключение коммунальных услуг радикальной мерой. В "Единой России" заявили, что законопроект необходимо дополнительно изучить. В Минстрое же "Известиям" сообщили, что не видят необходимости во внесении поправок в Жилищный кодекс, так как в ведомстве этот вопрос считают "достаточно урегулированным".

Согласно статистике Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которую приводит газета, средняя сумма долга за жилищно-коммунальные услуги, поступающего для принудительного взыскания, составляет 21,7 тыс. рублей. В 2018 году эта цифра составляла 23,5 тыс. рублей, в 2017 году - 24,6 тыс. рублей. При этом число судебных исков из-за таких долгов растет, и в 2019 году было возбуждено 4,1 млн производств на общую сумму 89 млрд рублей.