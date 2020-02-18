В Сахалинской области намерены зафиксировать цену за кв. метр жилья по льготной ипотеке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют зафиксировать в регионе цену за квадратный метр жилья, приобретаемого по программе "дальневосточной ипотеки" под 2 процента годовых. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе правительства региона.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2 процента годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев поручил главам регионов ДФО координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Для Сахалинской области этот вопрос особенно актуален, так как Южно-Сахалинск по стоимости жилья входит в список лидеров не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране наравне с Москвой и Санкт-Петербургом.

"Сахалинские власти планируют зафиксировать цену квадратного метра жилья в рамках "дальневосточной ипотеки". Министерство строительства региона готово к повышенному спросу на квартиры. Он может увеличиться благодаря доступности жилищных кредитов. Чтобы предотвратить возможный ценовой скачок на рынке жилья ведомство намерено заключить серию специальных соглашений с застройщиками", - говорится в распространенном сообщении.

По информации областных властей, наибольший спрос на жилье по программе льготной ипотеки ожидается на юге Сахалина - ближе к областной столице. "Сейчас мы должны понять, какой будет спрос на квартиры, чтобы сориентировать застройщиков", - приводятся слова министра строительства Сахалинской области Татьяны Стаценко.

Как сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области, с прошлой недели в регионе начали проводить встречи с населением, на которых специалисты рассказывают людям о преимуществах льготной ипотеки. Кроме того, на встречах организованы специальные опросы, по результатам которых власти региона смогут увидеть реальную потребность островитян в жилье. "Появление льготной ипотеки предусматривает также корректировки в программах жилищного строительства регионов, которые обычно рассчитываются на несколько лет вперед. Спрос на жилье будет увеличиваться, значит, строить придется больше", - сообщил ТАСС представитель правительства региона.

В настоящее время в Сахалинской области льготную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк и банк ДОМ.РФ. Всего с начала реализации программы (с конца 2019 года) в Сахалинской области подано 759 заявок на получение "дальневосточной ипотеки", выдано 202 кредита. Общая сумма заемных средств составила 980 млн рублей.