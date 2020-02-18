Предприятия деревянного домостроения готовы к повышению спроса на дальневосточную ипотеку

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Предприятия, работающие на Дальнем Востоке в сфере деревянного домостроения, о необходимости развития которого в макрорегионе ранее заявлял вице-премьер РФ Юрий Трутнев, готовы к повышению спроса на малоэтажные дома. Сделать этот вид строительства более популярным, по мнению собеседников ТАСС, может упрощение механизма по получению дальневосточной ипотеки и развитие социальной и транспортной инфраструктуры в новых малоэтажных районах.

В начале февраля полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов поддерживать проекты, связанные с деревянным домостроением, параллельно с развитием программ ипотечного кредитования.

Генеральный директор компании "Майолика", которая строит деревянные дома по новой для Дальнего Востока технологии с 2018 года, Сергей Теверовский сообщил, что система выдачи ипотеки под малоэтажное строительство пока не так удобна для заемщиков, а значит, говорить о резком повышении спроса рано.

"Не совсем проработана у банков система ипотеки под строительство малоэтажных домов. Можно взять ипотеку только под залог недвижимого имущества, например, квартиры. Если земля уже в собственности, то можно в качестве залога предоставить ее, а потом другое имущество, например, машину или еще что-то. В этом случае дальневосточную ипотеку можно брать по такому принципу. Но если проработать этот вопрос, разрешить брать ипотеку именно под строительство дома, то малоэтажное строительство станет более привлекательным", - разъяснил Теверовский и отметил, что спрос на деревянное домостроительство в дальневосточных регионах постепенно растет, и предприятия к этому готовы.

По словам менеджера компании "Деревянный дом", которая работает на рынке деревянного домостроения 8 лет, Александра Лебединец, спрос на деревянное домостроение набирает популярность в Приморском крае, но не вызывает большого интереса в Магаданской области, на Камчатке и Курилах.

"К увеличению спроса мы готовы. Мы развиваемся, расширяемся, стали резидентом ТОР "Надеждинская", планируем расширить ассортимент", - сообщил Лебединец и отметил, что сейчас дальневосточную ипотеку под малоэтажное строительство могут оформить только те люди, которые планируют строить дом на дальневосточном гектаре.

Цены и расположение

Генеральный директор компании "Майолика" сообщил, что стоимость одного квадратного метра в частном доме из дерева с применением современных технологий не превышает цены на квадратный метр жилья в многоквартирном доме.

"По нашим расчетам, итоговая стоимость квадратного метра с учетом строительства коммуникаций не превысит 100 тысяч рублей. Это даже дешевле, чем стоимость квартиры. Только в многоэтажке у вас есть квартира и соседи, а у частного дома своя придомовая территория, чистый воздух", - отметил Теверовский.

Лебединец разъяснил, что цена квадратного метра зависит от того, какая породы дерева используются при строительстве. В среднем стоимость квадратного метра дома составляет 50 тысяч рублей без учета коммуникаций. Он пояснил, что в Приморье клиенты компании предпочитают строить жилые дома в пригороде Владивостока, Находки и Уссурийска. Заказчиками являются представители среднего класса. "Интерес к деревянному домостроению люди стали проявлять активнее, но ажиотажного роста числа заказов пока не наблюдается", - отметил представитель компании.

Теверовский пояснил, что останавливает потребителя отсутствие инфраструктуры. Только 30% людей, которые хотят жить в пригороде, готовы к тому, что рядом не будет образовательных учреждений, больниц и мест для организованного отдыха. Остальные готовы рассматривать только те районы, в которых хорошо налажена транспортная инфраструктура, чтобы иметь возможность быстро добираться до всех учреждений.

Дальневосточная ипотека

Во время визита во Владивосток в конце января Юрий Трутнев сообщил журналистам, что рассматривается вариант создания новых районов для застройки и распределения их по конкурсу на самый дешевый квадратный метр. Это позволит снизить стоимость недвижимости в Приморье, рост которой ожидается в связи с введением программы льготной ипотеки под 2%.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.