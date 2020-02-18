{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Предприятия деревянного домостроения готовы к повышению спроса на дальневосточную ипотеку

Представители компаний отметили интерес жителей к деревянному строению, но добавили, что ажиотажного роста числа заказов пока нет

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Предприятия, работающие на Дальнем Востоке в сфере деревянного домостроения, о необходимости развития которого в макрорегионе ранее заявлял вице-премьер РФ Юрий Трутнев, готовы к повышению спроса на малоэтажные дома. Сделать этот вид строительства более популярным, по мнению собеседников ТАСС, может упрощение механизма по получению дальневосточной ипотеки и развитие социальной и транспортной инфраструктуры в новых малоэтажных районах.

В начале февраля полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов поддерживать проекты, связанные с деревянным домостроением, параллельно с развитием программ ипотечного кредитования.

Генеральный директор компании "Майолика", которая строит деревянные дома по новой для Дальнего Востока технологии с 2018 года, Сергей Теверовский сообщил, что система выдачи ипотеки под малоэтажное строительство пока не так удобна для заемщиков, а значит, говорить о резком повышении спроса рано.

"Не совсем проработана у банков система ипотеки под строительство малоэтажных домов. Можно взять ипотеку только под залог недвижимого имущества, например, квартиры. Если земля уже в собственности, то можно в качестве залога предоставить ее, а потом другое имущество, например, машину или еще что-то. В этом случае дальневосточную ипотеку можно брать по такому принципу. Но если проработать этот вопрос, разрешить брать ипотеку именно под строительство дома, то малоэтажное строительство станет более привлекательным", - разъяснил Теверовский и отметил, что спрос на деревянное домостроительство в дальневосточных регионах постепенно растет, и предприятия к этому готовы.

По словам менеджера компании "Деревянный дом", которая работает на рынке деревянного домостроения 8 лет, Александра Лебединец, спрос на деревянное домостроение набирает популярность в Приморском крае, но не вызывает большого интереса в Магаданской области, на Камчатке и Курилах.

"К увеличению спроса мы готовы. Мы развиваемся, расширяемся, стали резидентом ТОР "Надеждинская", планируем расширить ассортимент", - сообщил Лебединец и отметил, что сейчас дальневосточную ипотеку под малоэтажное строительство могут оформить только те люди, которые планируют строить дом на дальневосточном гектаре.

Цены и расположение

Генеральный директор компании "Майолика" сообщил, что стоимость одного квадратного метра в частном доме из дерева с применением современных технологий не превышает цены на квадратный метр жилья в многоквартирном доме.

"По нашим расчетам, итоговая стоимость квадратного метра с учетом строительства коммуникаций не превысит 100 тысяч рублей. Это даже дешевле, чем стоимость квартиры. Только в многоэтажке у вас есть квартира и соседи, а у частного дома своя придомовая территория, чистый воздух", - отметил Теверовский.

Лебединец разъяснил, что цена квадратного метра зависит от того, какая породы дерева используются при строительстве. В среднем стоимость квадратного метра дома составляет 50 тысяч рублей без учета коммуникаций. Он пояснил, что в Приморье клиенты компании предпочитают строить жилые дома в пригороде Владивостока, Находки и Уссурийска. Заказчиками являются представители среднего класса. "Интерес к деревянному домостроению люди стали проявлять активнее, но ажиотажного роста числа заказов пока не наблюдается", - отметил представитель компании.

Теверовский пояснил, что останавливает потребителя отсутствие инфраструктуры. Только 30% людей, которые хотят жить в пригороде, готовы к тому, что рядом не будет образовательных учреждений, больниц и мест для организованного отдыха. Остальные готовы рассматривать только те районы, в которых хорошо налажена транспортная инфраструктура, чтобы иметь возможность быстро добираться до всех учреждений.

Дальневосточная ипотека

Во время визита во Владивосток в конце января Юрий Трутнев сообщил журналистам, что рассматривается вариант создания новых районов для застройки и распределения их по конкурсу на самый дешевый квадратный метр. Это позволит снизить стоимость недвижимости в Приморье, рост которой ожидается в связи с введением программы льготной ипотеки под 2%.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайМагаданская областьСахалинская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Сахалинской области намерены зафиксировать цену за кв. метр жилья по льготной ипотеке
В регионе также начали проводить встречи с жителями, на которых специалисты рассказывают населению о преимуществах льготной ипотеки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС