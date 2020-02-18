Группа компаний "ПИК" планирует открыть на Сахалине производство модульных домокомплектов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "ПИК" намерена создать в Корсаковском районе Сахалина предприятие по производству модульных домокомплектов мощностью до 300 тысяч квадратных метров в год для регионов Дальнего Востока с перспективой экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщила ТАСС пресс-служба правительства региона.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта подписали во вторник в Южно-Сахалинске группа компаний, правительство региона, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в присутствии заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"Для Сахалинской области реализация этого проекта имеет важное значение. У нас большие потребности в новом жилье, социальных объектах. Создание собственного производства по выпуску модульных домокомплектов позволит ускорить процессы строительства, снизить зависимость от поставляемых на острова стройматериалов. Это значит, что мы сможем быстрее решать вопросы переселения людей из ветхого и аварийного жилья, обеспечивать квартирами востребованных специалистов, создавать дополнительные возможности для улучшения жилищных условий островной молодежи", - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Предполагаемый объем инвестиций в предприятие превысит 4,5 млрд рублей. Предприятие будет выпускать домокомплекты полной заводской готовности по модульной технологии, они будут использоваться для строительства объектов жилья на Сахалине, Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, опорных точек Северного морского пути. В частности, в 2020 году планируется реализовать два пилотных проекта по строительству многоквартирных жилых домов по модульной технологии в Южно-Сахалинске и Охе.

Также рассматривается возможность производства на предприятии модульных комплектов для объектов социальной направленности - детских садов, поликлиник и ФАПов для реализации адресных инвестиционных программ субъектов ДФО, планируется экспортная поставка домокомплектов в страны АТР.

Помощь в реализации проекта

В реализации проекта инвестору готовы помочь Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).

"Наше агентство окажет содействие в формировании и согласовании концепции проекта с учетом потребностей и потенциала региона, поможет выбрать земельный участок под проект. Локацией нового предприятия может стать создающийся в Корсаковском районе индустриальный парк. Новое предприятие может быть создано с помощью преференциального режима, например, ТОР или свободного порта Владивосток. Наше агентство предоставило инвесторам исчерпывающую информацию о мерах государственной поддержки и помогает инвестору с подготовкой заявок на получение поддержки", - сказал глава организации Леонид Петухов.

В свою очередь ФРДВ готов рассмотреть возможность предоставления финансирования, если проект группы компаний "ПИК" решением подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке будет признан приоритетным.

По данным на 3 февраля, за первые восемь недель реализации программы ипотеку под 2% получили 1,5 тыс. семей, заявки подали 11,6 тыс. человек. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. получить такой кредит можно будет однократно.