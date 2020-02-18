ДОМ.РФ в марте заключит с регионами Сибири соглашение о дополнительных льготах по ипотеке

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ планирует в ближайший месяц подписать комплексное соглашение о дополнительных преференциях по ипотечным кредитам со всеми регионами Сибирского федерального округа (СФО), сообщил журналистам во вторник заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на международной выставке Siberian Building Week 2020.

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистка из Омска отметила, что на Дальнем Востоке действуют специальные программы поддержки жителей: льготная ипотека под 2%, программа "Дальневосточный гектар". Она спросила, не планируется ли вводить подобные меры в Сибири. Президент ответил, что некоторые меры поддержки в области приобретения жилья по примеру Дальнего Востока будут распространены на Зауралье.

"Мы сегодня подписываем соглашение, которое также даст дополнительные преференции по ипотечным кредитам [гражданам], проживающим на территории Новосибирской области, и думаю, что в ближайший месяц мы подпишем со всеми субъектами СФО такие соглашения", - сказал Филиппов, пояснив, что комплексные соглашения включают в себя все направления развития компании ДОМ.РФ - это развитие городской среды, ипотечного кредитования, а также развитие арендного жилья - как коммерческого, так и некоммерческого.

По его словам, снижение ставки ипотечного кредитования, как для отдельных регионов, так и для всей России является приоритетным направлением работы ДОМ.РФ. Он отметил, что с недавнего времени у компании появилась возможность снижения процентной ставки для россиян ниже 8%.

"На прошлой неделе у нас появилась возможность дополнительного снижения процентной ставки вообще для всех жителей России. Сегодня ставка при получении ипотечного кредита 7,7% - это ниже 8%, такого исторически не было никогда", - сказал Филиппов.

Распространение уже действующей на Дальнем Востоке программы льготной ипотеки под 2% на территорию регионов Зауралья, о возможности которого заявлял Путин, поможет регионам Сибири и восточной части Уральского федерального округа улучшить демографическую ситуацию, снизить отток населения и улучшить состояние строительной отрасли.

Дальневосточная ипотека

В сентябре прошлого года глава государства поручил правительству РФ подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Программа льготной ипотеки была подписана 9 декабря. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет размером не более 6 млн рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей.

По данным Минвостокразвития, только за первую неделю действия льготной ипотеки жители Дальнего Востока подали почти 1,4 тыс. заявок на получение таких кредитов.