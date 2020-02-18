Фонд ЖКХ планирует начать контролировать качество капремонта жилья в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ планирует в 2020 году начать контролировать качество выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, сообщил во вторник ТАСС в Новосибирске генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

В конце января председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщал ТАСС, что фонду могут передать функцию ведения контроля за качеством выполнения работ по капремонту многоквартирных жилых домов напрямую. Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал передачу этих полномочий фонду.

"Надеемся, что в этом году этот вопрос будет решен", - сказал Цицин.

По его словам, фонд в настоящее время занимается лишь мониторингом исполнения капремонта. Финансовый контроль осуществляют власти регионов. При этом ни одна организация централизованно не занимается контролем качества работ. "Мы считаем, что фонд - самый подходящий орган для этого", - отметил Цицин.

Как сообщали агентству в пресс-службе фонда ранее, темпы проведения капитального ремонта многоквартирных домов во многих регионах не соответствуют долгосрочным программам и ожиданиям жильцов. В пресс-службе подчеркнули, что особо остро стоит вопрос относительно домов, находящихся "в ограниченно работоспособном состоянии", но не признанных аварийными и подлежащими сносу, капитальный ремонт в которых является экономически неоправданным.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В них включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.