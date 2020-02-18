Эксперты связали снижение объемов рефинансирования ипотеки с колебаниями ставки

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Алина Савицкая/. Снижение объемов рефинансирования ипотечных кредитов в РФ в 2019 году связано с колебанием ипотечной ставки, которое наблюдалось в последние два года. Такое мнение высказал во вторник ТАСС независимый эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко.

Ранее Банк России опубликовал статистику, согласно которой объем рефинансированных жилищных кредитов в России в IV квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 28,6%. Так, в IV квартале прошлого года объем рефинансирования ипотеки составил 158,6 млрд рублей, в IV квартале 2018 года - почти 222,2 млрд рублей.

"[Рефинансирование ипотеки] - продукт, чувствительный к ставке. Причина [снижения объемов рефинансирования] в том, что в начале 2019 года был период повышения [ипотечных] ставок, и они снижаться начали только во второй половине 2019 года. Динамика [ипотечной] ставки в 2018-2019 гг. была разная. Три квартала [2018 года] ставки падали, последний квартал начали чуть-чуть подрастать", - сказал Гордейко. По расчетам эксперта, в 2019 году доля рефинансирования в общем объеме выдачи составила 5,35%, в 2018 году - 10,07%.

Управляющий директор и партнер финансовой практики BCG Сергей Ишков добавил, что в конце 2018 года заемщики активно рефинансировали взятые ранее кредиты, потому что ипотечная ставка снижалась и была на уровне 9-9,5%. Это создавало понятный для заемщиков финансовый стимул. "На протяжении же большей части 2019-го ставки были выше 10-10,5% и спустились обратно на уровень предыдущего года только к IV кварталу", - отметил эксперт.

Сложности рефинансирования

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко объяснил, что на возможность рефинансирования влияют два фактора. Во-первых, для рефинансирования зачастую необходимо, чтобы прошел хотя бы год с момента выдачи ипотечного кредита. Во-вторых, необходимо, чтобы текущая ставка по ипотеке была ниже первоначальной как минимум на 1,5-2%.

"Для ощутимой доли заемщиков прошло слишком мало времени, а текущие ставки еще не сильно снизились. Конечно, играет свою роль и ЦБ, который последний год проводит политику по поступательному снижению ключевой ставки, тем самым формируя очевидные ожидания заемщиков касательно дальнейшего снижения и ипотечной ставки", - прокомментировал Алексеенко.

Как сообщили в риелторской компании "Бест-Новострой", заемщики не должны забывать, что процедура рефинансирования требует затрат. "К примеру, госпошлина за регистрацию залога составит 500-1000 рублей, отчет об оценке квартиры обойдется в 5,5 тыс. рублей [в зависимости от объекта и его месторасположения], за новую страховку придется заплатить около 1% от суммы кредита, за выписку из ЕГРН - 750 рублей, а за нотариальное согласие супруга на сделку - еще примерно 2,5 тыс. рублей", - отмечают в компании.

Кроме того, на время переходного периода до регистрации нового залога банк добавляет заемщику 2% годовых к текущей ставке. Это должно стимулировать заемщиков быстрее собрать все справки и документы, добавили в риелторской компании. По оценкам игроков ипотечного рынка, охотно оформляют рефинансирование Примсоцбанк (ставка рефинансирования от 7,8%), Юникредитбанк (от 7,9%), банк "Возрождение" (от 8,25%), АК Барс (от 8,25%, акция до 29.02.2020), ВТБ (от 8,3%), Райффайзенбанк (от 8,39%) и Газпромбанк (от 8,4%).

Прогноз на 2020 год

Эксперты отмечают, что снижение ипотечных ставок в начале 2020 года приведет к росту объемов рефинансирования. При этом Гордейко также обращает внимание, что на это также будут влиять внутренние программы рефинансирования у российских банков. "Если банки не будут запускать [внутреннее рефинансирование для своих собственных клиентов], [доля рефинансирования в общем объеме выдачи] опять вернется на 10%, как было в 2018 году. Если будут, то [доля рефинансирования] так и останется около 5-6%", - говорит он.