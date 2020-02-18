В Госдуме считают, что запрет банковской комиссии снизит платеж по ЖКХ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Инициатива по отмене банковской комиссии, взимаемой по платежам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), имеет перспективы, поскольку уменьшит платежи граждан. Об этом ТАСС во вторник сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Во вторник президент России Владимир Путин согласился рассмотреть идею депутатов о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом он заявил на встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.

"Эта идея активно обсуждается внутри фракции "Единая Россия" в Госдуме, более того, это было нашим предложением. Мое мнение - у этого решения есть перспектива, это даст снижение общей цифры платежа гражданином. Платеж за услуги ЖКХ - это, по сути, обязательный платеж, и относиться к нему стоит с этой точки зрения. Мы же не платим комиссию за оплату налогов", - сказал Пахомов.

По словам депутата, для банков комиссия - заработок, поэтому будет непросто проводить инициативу. "Надо обсуждать, искать выходы. Но тарифы повышать в связи с этим нельзя", - подчеркнул депутат.

Сейчас комиссия составляет от 0,5% до 2% для граждан РФ независимо от способа совершения платежа.