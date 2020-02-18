Число открытых в России эскроу-счетов за январь увеличилось на 16%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Количество открытых в российских банках счетов эскроу, на которых хранятся деньги дольщиков до ввода дома в эксплуатацию, к концу января составило 51,4 тыс., увеличившись за месяц на 16%, сообщается на сайте Центробанка.

"Количество счетов эскроу за январь увеличилось на 16% и превысило 51 тыс. Размер денежных средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 177 млрд рублей (увеличение практически на 20%)", - говорится в сообщении.

По данным ЦБ, банки заключили с застройщиками 826 кредитных договоров. Их сумма превышает 958 млрд рублей, а текущая задолженность по кредитам составляет почти 305 млрд рублей.

В 38 регионах уже раскрыты более 3 тыс. счетов эскроу по 71 проекту. С этих счетов застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов было перечислено более 7 млрд рублей.

В конце 2019 года в России было открыто 44,2 тыс. счетов эскроу, на которых размещались 147,7 млрд рублей.