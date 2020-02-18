На Дальнем Востоке выработают новые меры поддержки застройщиков

ТАСС, 18 февраля. Минвостокразвития РФ обратилось к Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) с просьбой совместно с Росстатом проанализировать цены на жилье за последние пять лет, чтобы на основе этих данных разработать более выгодные меры для застройщиков при реализации программы "Дальневосточная ипотека". Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении министерства.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"Одна из основных задач на сегодняшний день - разобраться с необоснованным ростом стоимости квадратного метра. Для этого мы включили в проектный офис представителей ответственных федеральных органов власти и надзорных структур. Мы попросили Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике совместно с Росстатом проанализировать динамику изменения цен на жилье за последние пять лет. Это позволит разработать более выгодные меры поддержки строительным организациям", - приводят в сообщении слова главы министра Александра Козлова.

Он добавил, что для контроля за реализацией программы на базе Минвостокразвития создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Генпрокуратуры, Минстроя РФ. Ранее в пресс-службе министерства сообщали, что застройщики могут воспользоваться мерами поддержки институтов развития Дальнего Востока - в частности, получить заем на льготных условиях. Кроме того, власти регионов помогут им решить вопросы с предоставлением земельных участков, подведением инфраструктуры.

Дальневосточную ипотеку предоставляют во всех регионах Дальнего Востока с 9 декабря 2019 года. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.