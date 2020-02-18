{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Дальнем Востоке выработают новые меры поддержки застройщиков

Для этого в регионе проанализируют цены на жилье за последние пять лет

ТАСС, 18 февраля. Минвостокразвития РФ обратилось к Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) с просьбой совместно с Росстатом проанализировать цены на жилье за последние пять лет, чтобы на основе этих данных разработать более выгодные меры для застройщиков при реализации программы "Дальневосточная ипотека". Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении министерства.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"Одна из основных задач на сегодняшний день - разобраться с необоснованным ростом стоимости квадратного метра. Для этого мы включили в проектный офис представителей ответственных федеральных органов власти и надзорных структур. Мы попросили Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике совместно с Росстатом проанализировать динамику изменения цен на жилье за последние пять лет. Это позволит разработать более выгодные меры поддержки строительным организациям", - приводят в сообщении слова главы министра Александра Козлова.

Он добавил, что для контроля за реализацией программы на базе Минвостокразвития создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Генпрокуратуры, Минстроя РФ. Ранее в пресс-службе министерства сообщали, что застройщики могут воспользоваться мерами поддержки институтов развития Дальнего Востока - в частности, получить заем на льготных условиях. Кроме того, власти регионов помогут им решить вопросы с предоставлением земельных участков, подведением инфраструктуры.

Дальневосточную ипотеку предоставляют во всех регионах Дальнего Востока с 9 декабря 2019 года. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
"ПИК" планирует начать два пилотных проекта на Сахалине в 2020 году
Ранее стало известно, что группа компаний планирует запустить в регионе производство модульных домокомплектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС