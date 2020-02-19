"Известия": Минстрой предложил строить социальные объекты по типовым проектам

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство строительства разрабатывает поправки в Градостроительный кодекс РФ, согласно которым объекты социальной сферы будут возводиться по типовым проектам. Об этом в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации издания, в настоящее время ведомство работает над законопроектом "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях ведения типового проектирования в РФ". Документ предполагает введение понятия "типовые проектные решения", которые будут многократно использоваться при архитектурно-строительном проектировании объектов капитального строительства, конструкций, отдельных изделий и узлов.

В пресс-службе Минстроя пояснили изданию, что возвращение типового проектирования позволит снизить затраты и ускорить строительство тех объектов, которые финансируются за счет бюджета России. При этом такое решение должно получить оценку государственной экспертизы и соответствовать критерию стоимостной эффективности. В ведомстве добавили, что проектные решения будут предоставляться государственным заказчикам на безвозмездной основе. При этом законопроект не предполагает обязательного использования типовых решений всеми застройщиками.

Ранее в Минстрое РФ отмечали, что типовые проекты будут разрабатываться для строительства школ, дошкольных учреждений, больниц, поликлиник, спортивных объектов, учреждений системы социального обслуживания населения. При этом новый законопроект не содержит оговорок, что типовое строительство будет применяться исключительно для объектов социальной сферы.