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В Москве выставили на торги пять земельных участков под коммерческую застройку

В разных округах столицы будут построены автосервисы, спортивные объекты и торговые центры

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на аукционы пять земельных участков в старых границах города под коммерческую застройку. Так, в разных округах будут построены автосервисы, спортивные объекты и торговые центры, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Сразу пять земельных участков под коммерческую застройку в пределах старой Москвы выставлены на открытые аукционы. По итогам торгов на севере, юго-востоке, западе и северо-востоке столицы появятся новые общественные комплексы, спортивные объекты, автосервисы и торговые центры.

"Минувший год показал востребованность участков под коммерческую застройку - 29 таких лотов арендовали инвесторы у города за этот период", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Максима Гамана, которого цитирует пресс-служба, торги планируются 5 марта, прием заявок ведется до 2 марта. "Участки находятся на севере, юго-востоке, западе и северо-востоке столицы и предназначены для строительства офисного центра с автосалоном и объекта гаражного назначения площадью 32,3 и 51,6 тыс. кв. м, торгово-бытового комплекса, площадью 2,7 тыс. кв. м, общественного комплекса, площадь которого составляет 5,2 тыс. кв. м, а также спорткомплекса площадью более 6 тыс. кв. м", - уточнил Гаман.

Он добавил, что начальная стоимость объектов зависит от их назначения и размера участков и варьируется от 390 тыс. до 17,3 млн рублей.

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