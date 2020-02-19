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Исследование: квартиры в новостройках Москвы за 6 лет подорожали на 32%

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках классов эконом и комфорт в январе 2020 года составила 178,6 тыс. рублей
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Цена квадратного метра в новостройках Москвы массового сегмента с 2014 года выросла на 32%, при этом средняя площадь квартир сократилась, говорится в исследовании риелторской компании "Метриум".

Так, в декабре 2013 года средняя стоимость квадратного метра в проектах новостроек классов эконом и комфорт составляла 135,3 тыс. рублей, а в январе 2020 года она повысилась до 178,6 тыс. рублей. Это исторический рекорд цены первичного жилья в Москве, подчеркнули в "Метриуме".

По данным аналитиков компании, однокомнатные квартиры в столице за шесть лет подорожали в среднем на 25% - с 6,1 млн до 7,6 млн рублей. Стоимость двухкомнатных квартир выросла на 27% - с 8,6 млн до 10,6 млн рублей. Рост цены за трехкомнатные квартиры составил 35%, жилье такого типа подорожало с 10,8 млн до 14,6 млн рублей.

При этом, как выяснили эксперты "Метриума", средняя площадь квартир за эти годы уменьшилась: однокомнатная квартира - с 42,3 кв. м до 40,6 кв. м, двухкомнатная - с 63,5 кв. м до 62,1 кв. м. Однако площадь трехкомнатных квартир увеличилась на 3% - с 82,1 кв. м до 84,4 кв. м. Таким образом, в расчете на один квадратный метр однокомнатные квартиры подорожали на 30,5% (с 141 тыс. до 184 тыс. рублей), двухкомнатные - на 31% (с 134 тыс. до 175 тыс. рублей), а трехкомнатные - на 33% (с 130 тыс. до 173 тыс. рублей).

Управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая среди причин удорожания квартир в новостройках назвала высокий спрос на недвижимость, часто превышающий предложение, рост себестоимости строительства, а также "нестабильность правовой среды, в которой работает девелоперский бизнес".

"После кризиса 2014-2015 годов в течение нескольких лет рос спрос одновременно с дешевеющей ипотекой. Плюс цены находились на довольно низком уровне, хотя и медленно повышались. Самый заметный скачок произошел в 2019 году: в годовом выражении цены увеличились на 10%. Основной причиной стал переход на эскроу-счета, в результате которого выросла себестоимость проектов: застройщики лишились возможности напрямую привлекать средства дольщиков и вынуждены теперь пользоваться банковскими кредитами, которые удорожают строительство", - приводятся в сообщении слова Литинецкой.

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