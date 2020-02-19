Эксперт: повышение контроля над капремонтом противоречит "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Инициатива по передаче Фонду содействия реформированию ЖКХ контроля над качеством выполнения работ по капремонту многоквартирных жилых домов может быть избыточной и противоречит принципу "регуляторной гильотины". Такое мнение ТАСС в среду высказала исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта (АРОКР) многоквартирных домов Анна Мамонова.

Во вторник генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин сообщал ТАСС, что фонд планирует в 2020 году начать контролировать качество выполнения работ по капремонту. По его словам, фонд в настоящее время занимается лишь мониторингом исполнения капремонта.

"На сегодняшний день система капитального ремонта регулируется в достаточно большом объеме. Также стоит отметить, что в системе капремонта, помимо самих региональных операторов, задействовано большое количество строительных организаций, то есть представителей бизнес-сообщества. Повышение контролирующих функций может быть избыточным, в том числе, в рамках снижения регуляторного воздействия, в рамках "регуляторной гильотины", реализуемой государством", - сказала Мамонова.

В ассоциации уточнили, что система капремонта предусматривает самостоятельность регионов в реализации региональных программ капитального ремонта. Все полномочия по реализации - от формирования региональной программы и установления минимального размера взноса на капитальный ремонт - принадлежат также субъектам. По словам Мамоновой, региональные операторы, а также муниципалитеты, являются техническими заказчиками и контролируют ход капремонта в рамках существующих строительных норм и правил, их деятельность публична и открыта.

"Ежеквартально публикуется отчетность, в которой отражается расходование средств по каждому дому, а отбор подрядных организаций для проведения капитального ремонта проводится посредством конкурсных процедур. В большинстве субъектов функционирует видеотрансляция хода проведения работ по капитальному ремонту. Созданы мобильные приложения и интерактивные карты, где каждый собственник может проверить информацию о ходе капитального ремонта конкретного дома", - разъяснила Мамонова. По ее словам, контроль над качеством выполнения ремонтных работ и реализацией региональных программ капитального ремонта осуществляют федеральные и региональные контрольно-надзорные органы. В ассоциации отметили, что по итогам 2019 года в отношении региональных операторов было проведено около 11 тыс. проверочных мероприятий.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В них включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.

О "регуляторной гильотине"

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

В рамках "регуляторной гильотины" все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности как минимум раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину", согласно поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, попадут законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.