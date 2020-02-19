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Квартиры-студии в Москве подешевели за год на 9%

Стоимость квадратного метра студии в столице составила 165 тыс. рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Стоимость квартир-студий в Москве упала на 9% в январе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании "Авито Недвижимость".

"В целом по стране квадратный метр в студии вырос в цене на 8,9% до 87,9 тыс. рублей. Снижение цен зафиксировано в Москве (-9% до 165 тыс. за кв. м)", - отмечается в исследовании.

Так, аналитики портала изучили цены на студии в 24 крупнейших городах страны. Они выросли в 20 городах, попавших в исследование. Особенно заметно подорожали такие квартиры в Хабаровске (почти в два раза до 97,7 тыс. за кв. м), Краснодаре (рост на 21% до 47 тыс. за кв. м) и в Перми (рост на 18% до почти 63 тыс. за кв. м).

Кроме Москвы, цены на студии упали в трех городах: в Саратове (падение на 22% до 30 тыс. рублей за кв. м), в Калининграде (падение на 4% до 49 тыс. рублей за кв. м) и в Омске (падение на 2% до 39 тыс. рублей). "Саратов также занимает первое место по доступности студий. Наиболее дорогие студии продаются в Москве, Санкт-Петербурге (113,8 тыс. рублей за кв. м) и Сочи (110 тыс. рублей за кв. м)", - говорят аналитики "Авито Недвижимость".

Эксперты портала отмечают, что средний метраж студий в целом по стране уменьшился на 2% или на 0,5 кв. м и составил в среднем 26,7 кв. м. Сильнее всего средний метраж студий сократился в Калининграде (-10% до почти 24 кв. м), а вырос - в Хабаровске (+12% до 29 кв. м). Наиболее просторные студии предлагаются в Самаре (в среднем 31,5 кв. м), наименее - в Калининграде.

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