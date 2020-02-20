Счетная палата объяснила низкое исполнение бюджета Минстроем

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минстрой России в 2019 году не исполнил 19,1% средств федерального бюджета. При этом большая их часть предназначалась Фонду защиты прав дольщиков и не была исполнена из-за заявительного характера его субсидирования, сообщается в аналитической записке Счетной палаты.

Согласно данным ведомства, объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 53,859 млрд рублей. Из них на предоставление имущественного взноса РФ в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства для завершения долгостроев - 35,342 млрд рублей или 65,6% общего объема неисполненных бюджетных ассигнований.

"Необходимо отметить, что <…> бюджетные ассигнования на предоставление указанного имущественного взноса Российской Федерации [в Фонд дольщиков] увеличены на 32,5 млрд рублей или в 11,8 раза. С учетом изменений, внесенных в сводную роспись, бюджетные ассигнования составили 40,5 млрд рублей. Исполнение расходов составило 5,158 млрд рублей или лишь 12,7%, что связано с заявительным характером субсидирования фонда", - говорится в аналитической записке.

Так, субсидии предоставляются фонду дольщиков для завершения строительства проблемных многоквартирных домов в соответствии с решениями о финансировании, принятыми фондом.

"Перечисление субсидии осуществляется после представления фондом в территориальный орган Федерального казначейства документов, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам фонда, источником финансового обеспечения которых является субсидия", - отмечается в сообщении.

По информации Счетной палаты, наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2019 год (более 40 млрд рублей) сложился по трем главным распорядителям: Минфину России (347,727 млрд рублей, без учета средств, связанных с исполнением министерством функций финансового органа, включая резервные средства в 113,378 млрд рублей), Минстрою и госкорпорации "Роскосмос" (40,775 млрд рублей или 19,3%). Значительные объемы неисполненных бюджетных ассигнований в 2019 году также у Минпросвещения (37,143 млрд рублей или 18%), Минкомсвязи (17,111 млрд рублей или 22,9 %), Минтранса (15,791 млрд рублей или 8,7%) и Росавиации (13,597 млрд рублей, или 22,8 %).

Особый механизм

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе Минстроя, особенность механизма, по которому осуществляется взнос в фонд дольщиков на завершение строительства многоквартирных домов, заключается в том, что средства перечисляются получателям по мере выполнения работ с переходом на следующий год согласно графикам строительства. Таким образом, остаток будет использован в 2020 году по мере выполнения графиков завершения строительства многоквартирных домов за счет этих средств, пояснили в министерстве.

Пресс-служба также отмечала, что значительная часть средств на взносы в фонд дольщиков была выделена в декабре 2019 года при корректировке федерального бюджета и изначально планировалась к освоению в 2020 году "за счет механизма подтверждения к использованию остатков средств".

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан правительством России 20 октября 2017 года для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. В случае проблем застройщика фонд обеспечивает защиту прав и законных интересов дольщиков.