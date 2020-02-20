В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Российские банки сейчас выдают ипотечные кредиты в среднем со ставкой на уровне 8,7%, а некоторые кредитные организации предлагают ипотечные продукты под 5% годовых. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Сейчас выдача идет на уровне примерно 8,7%, а некоторые банки снизили даже ниже, и даже по нашим программам, которые министерство проводит <...> мы видим, что несмотря на то, что уровень наш 6% (уровень ключевой ставки Банка России - прим. ТАСС), некоторые банки предлагают даже по 5%", - сказал он.

Также, по его словам, в последние несколько месяцев идет "огромная волна рефинансирования" ипотечных кредитов. "Значительно снизилась средняя ставка, что говорит о том, что люди в целом в значительной массе кредиты рефинансировали на более низкий уровень", - добавил Моисеев.

Ранее замминистра сообщал ТАСС, что ипотечные ставки должны достигнуть уровня ниже 8% в России к концу 2020 года.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.