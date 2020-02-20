Во Владивостоке отремонтируют фасады 14 объектов культурного наследия

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Ремонт фасадов 14 зданий Владивостока, внесенных в список объектов культурного наследия, проведут в 2020 году по программе "Единая дальневосточная субсидия". Об этом в четверг сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов во время рабочей поездки во Владивосток.

"Единая дальневосточная субсидия" - это средства из федерального бюджета, которые направлены на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов центров экономического роста. Всего на Дальнем Востоке насчитывается 58 таких центров, они охватывают 6,6 млн населения регионов - более 80% от численности населения ДФО. Программа рассчитана до 2022 года.

"Во Владивостоке много зданий, которые имеют особую культурно-архитектурную ценность. Олег Николаевич [Кожемяко - губернатор Приморского края] сегодня дал поручение мэру [Владивостока] рассмотреть в рамках единой субсидии часть этих объектов - отремонтировать фасады. У порядка 14 объектов в этом году будут сделаны фасады.", - сообщил Козлов. Необходимая для ремонта фасадов сумма не уточняется.

Как сообщил журналистам Кожемяко, единая субсидия со стороны федерального центра позволяет региону решать многие вопросы, связанные с социальной поддержкой и строительством жилья. "Она [единая субсидия] довольно значительная. За два [последних] года мы получили 13,2 млрд рублей. Для нас это значимое подспорье", - отметил Кожемяко.

Сейчас во Владивостоке насчитывается около 500 памятников архитектуры и истории гражданского назначения и более 100 фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Еще около сотни построек имеют все шансы попасть в списки объектов культурного наследия. Владивостоку официально присвоен статус исторического города России.

Приморье - лидер в выдаче "дальневосточной ипотеки"

По словам Козлова, Приморский край лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству выданных ипотечных кредитов под 2% годовых.

"Приморский край сегодня в лидерах в реализации этой программы [ипотеки под 2%]. С точки зрения поданных заявок, опережает Якутия, но по выданным кредитам - лидирует Приморский край", - сказал министр.

Он отметил, что за счет этой меры необходимо обеспечить доступность жилья для молодых семей. "Важно, чтобы эти квадратные метры были, и чтобы они были доступны по цене", - отметил Козлов.

Как сообщил журналистам Олег Кожемяко, в регионе уже заключены контракты на приобретение жилья на 3 млрд рублей.

Дальневосточную ипотеку предоставляют во всех регионах Дальнего Востока с 9 декабря 2019 года. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

В новость внесены изменения (10:51 мск) - добавлена глава про дальневосточную ипотеку.