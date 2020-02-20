20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Во Владивостоке отремонтируют фасады 14 объектов культурного наследия

Необходимая для проведения ремонта сумма не уточняется
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Ремонт фасадов 14 зданий Владивостока, внесенных в список объектов культурного наследия, проведут в 2020 году по программе "Единая дальневосточная субсидия". Об этом в четверг сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов во время рабочей поездки во Владивосток.

"Единая дальневосточная субсидия" - это средства из федерального бюджета, которые направлены на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов центров экономического роста. Всего на Дальнем Востоке насчитывается 58 таких центров, они охватывают 6,6 млн населения регионов - более 80% от численности населения ДФО. Программа рассчитана до 2022 года.

"Во Владивостоке много зданий, которые имеют особую культурно-архитектурную ценность. Олег Николаевич [Кожемяко - губернатор Приморского края] сегодня дал поручение мэру [Владивостока] рассмотреть в рамках единой субсидии часть этих объектов - отремонтировать фасады. У порядка 14 объектов в этом году будут сделаны фасады.", - сообщил Козлов. Необходимая для ремонта фасадов сумма не уточняется.

Как сообщил журналистам Кожемяко, единая субсидия со стороны федерального центра позволяет региону решать многие вопросы, связанные с социальной поддержкой и строительством жилья. "Она [единая субсидия] довольно значительная. За два [последних] года мы получили 13,2 млрд рублей. Для нас это значимое подспорье", - отметил Кожемяко.

Сейчас во Владивостоке насчитывается около 500 памятников архитектуры и истории гражданского назначения и более 100 фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Еще около сотни построек имеют все шансы попасть в списки объектов культурного наследия. Владивостоку официально присвоен статус исторического города России.

Приморье - лидер в выдаче "дальневосточной ипотеки"

По словам Козлова, Приморский край лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству выданных ипотечных кредитов под 2% годовых. 

"Приморский край сегодня в лидерах в реализации этой программы [ипотеки под 2%]. С точки зрения поданных заявок, опережает Якутия, но по выданным кредитам - лидирует Приморский край", - сказал министр.

Он отметил, что за счет этой меры необходимо обеспечить доступность жилья для молодых семей. "Важно, чтобы эти квадратные метры были, и чтобы они были доступны по цене", - отметил Козлов.

Как сообщил журналистам Олег Кожемяко, в регионе уже заключены контракты на приобретение жилья на 3 млрд рублей.

Дальневосточную ипотеку предоставляют во всех регионах Дальнего Востока с 9 декабря 2019 года. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

В новость внесены изменения (10:51 мск) - добавлена глава про дальневосточную ипотеку.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Более 1 млрд рублей налогов от сдачи в аренду жилья поступило в бюджет Москвы в 2019 году
Это на 7% больше, чем в 2018 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС