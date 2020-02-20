Объем новых строек жилья в РФ сократился почти на 40% из-за неразвитости сетей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Объем новых площадок под строительство жилья сократился почти на 40% в России в 2019 году из-за неразвитости магистральных сетей. Об этом сообщил в четверг замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в ходе круглого стола "Реформа долевого строительства и ее влияние на деятельность региональных застройщиков".

"В стройке сегодня 102 млн кв. м многоквартирных домов. То есть у нас за прошлый год практически на 40% снизился объем выведенных новых площадок жилищного строительства в оборот. Это связано с тем, что сегодня отсутствуют возможности и мощности магистральных сетей в городах для реализации новых проектов", - сказал он.

Стасишин пояснил, что банки при финансировании проектов через проектное финансирование не могут заложить магистральные сети в экономику проекта. Соответственно, по его словам, сегодня у застройщиков нет источников финансирования таких сетей. Он уточнил, что сейчас прорабатываются меры по включению в строительство новых земель за счет подведения к ним магистральных сетей.

"Мы вместе с коллегами из регионов и застройщиками меняем подходы к нашей программе "Стимул". С прошлого года появилась возможность финансирования инженерных сетей, и это станет приоритетом для того, чтобы нам в следующие два года вовлечь площадки в оборот. На конец 2021 года объем жилищного строительства многоквартирных домов должен составить порядка 160 млн кв. м жилья. То есть за полтора года мы должны с учетом ввода этого года в два раза увеличить объем предложения на рынке", - подчеркнул замминистра.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру. В 2019 году из федерального бюджета на строительство объектов по программе "Стимул" было выделено 22,5 млрд рублей. В 2020 году запланировано строительство порядка 215 объектов.