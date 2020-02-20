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Мишустин: правительство выделит более 10 млрд рублей на развитие университетов в России

Премьер-министр отметил, что господдержку получит 21 российский университет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит свыше 10 млрд рублей господдержки для повышения конкурентоспособности российских университетов. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Сегодня мы рассмотрим вопрос и направим чуть более 10 млрд рублей на повышение конкурентоспособности наших вузов. В этом году господдержку получит 21 российский университет", - сказал Мишустин.

По его словам, российские вузы должны занимать достойные позиции в мировых рейтингах университетов, а диплом российского высшего учебного заведения должен свидетельствовать о получении выпускником современного и качественного образования. "От этого зависит, насколько успешными станут наши выпускники, и, в конечном счете, развитие всей нашей страны в целом", - добавил премьер-министр.

Он отметил, что многие университеты внедряют современные образовательные программы в партнерстве со своими зарубежными коллегами, а также российскими институтами и научными организациями. "Некоторые разрабатывают свои меры поддержки. И здесь мы даем вузам, опираясь на установленные правительством правила, выбирать те направления, которые эффективны именно для них", - добавил Мишустин.

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