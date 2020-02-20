Число зарегистрированных договоров долевого участия в России в 2019 году снизилось на 2%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Росреестр в 2019 году зарегистрировал около 783 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 2% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В 2019 году Росреестр в целом по РФ зарегистрировал порядка 783,1 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что ниже показателей 2018 года на 1,7% (796,6 тыс.)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что число ДДУ, по которым деньги внесены на счета эскроу, в 2019 году составило 43,8 тыс. В 2018 году таких ДДУ было 0,3 тыс. Это связано с тем, что с 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

В регионах-лидерах по числу зарегистрированных договоров долевого участия, по данным Росреестра, оказались Москва (почти 97 тыс. ДДУ, снижение по сравнению с 2018 годом почти на 4%), Санкт-Петербург (более 85 тыс. ДДУ, рост - на 4,7%), Краснодарский край (больше 44 тыс. ДДУ, снижение на 12,6%) и Московская область (почти 75 тыс. ДДУ, снижение - на 8,4%). "Количество зарегистрированных прав собственности физических лиц на основании ДДУ за 2019 год снизилось на 4% до 696,5 тыс.", - отметили в ведомстве.