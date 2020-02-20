Мишустин: вопрос с жильем после паводков под Иркутском нужно решить как можно скорее

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует направить дополнительно более 3 млрд рублей, чтобы как можно быстрее завершить обеспечение жильем пострадавших от паводков в Иркутской области летом 2019 года. Об этом сообщил на заседании кабмина в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В 2019 году на эти цели было выделено более 14 млрд рублей и этих средств оказалось недостаточно. Поэтому сегодня мы рассмотрим вопрос о дополнительном направлении на эти цели более 3 млрд [рублей] из резервного фонда правительства, чтобы пострадавшие люди были как можно быстрее обеспечены жильем", - сказал глава кабмина.

Еще один из вопросов повестки заседания - проект поправок в Трудовой кодекс РФ, расширяющих для работников от 40 лет и старше гарантии по освобождению от работы для прохождения ежегодной диспансеризации. "Диспансерный день при этом будет оплачиваться, а у работников пенсионного и предпенсионного возраста сохранится право брать два оплачиваемых отгула для прохождения такого медицинского осмотра", - сказал Мишустин.