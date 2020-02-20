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Забайкалье вдвое перевыполнило план по вводу жилья для молодых семей в селах в 2019 году

Свои жилищные условия смогли улучшить 118 семей

ТАСС, 20 февраля. Забайкальский край в два раза перевыполнил план по вводу жилья для молодых семей и специалистов в сельской местности в 2019 году. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

В начале февраля полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов поддерживать проекты, связанные с деревянным домостроением, параллельно с развитием программ ипотечного кредитования.

"Все плановые обязательства по соглашениям с Минсельхозом России в 2019 году выполнены в полном объеме. Благодаря средствам господдержки смогли улучшить свои жилищные условия 118 семей, которые построили или приобрели на социальные выплаты 10 343 квадратных метров жилья", - сообщили в министерстве, уточнив, что план составлял 5 520 кв. метров.

В 2020 году по федеральной и краевой программам комплексного развития сельских территорий социальные выплаты на улучшение жилищных условий в селах получат 22 семьи из 17 муниципальных районов, в том числе семь работников агро-промышленного комплекса (АПК), пять ветеринарных специалистов и 10 работников социальной сферы - учителя, медицинские работники, работники дошкольного образования, культуры и спорта.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется с 2020 по 2025 год, ее цель - сделать более комфортной жизнь селян, улучшить условия проживания работников агропромышленного комплекса и социальной сферы, а также закрепления кадров на селе. Субсидии на жилье по госпрограмме могут получить молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности: граждане старше 35 лет оплачивают 50%, а молодые специалисты - 30% от сметной стоимости жилья.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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