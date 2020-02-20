Власти Приморья планируют снизить цену ипотечного жилья с помощью аукционов на землю

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Приморского края планирует снижать стоимость подходящего под льготную ипотеку жилья за счет аукционов по продаже застройщикам участков с понижением цены за квадратный метр. Об этом журналистам в четверг рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В конце января полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что рост цен на первичное жилье в Приморском крае может нивелировать эффект от снижения ставки на ипотеку под 2% по программе льготного кредитования молодых семей в регионе. Решить проблему, по словам вице-премьера, можно в частности за счет создания новых районов для застройки с подведенной к ним инфраструктурой.

"И сегодня сдерживающим фактором является отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой и недостаточное количество тех самых квадратных метров, которые мы можем предложить в основном жителям города Владивостока, потому что 80% желающих взять ипотеку, это жители нашего города. Мы где-то будем субсидировать инженерные сети, помогать [застройщикам] с дорожной инфраструктурой. Те участки, которые нам будут переданы, там мы будем работать по аукционам на уменьшение стоимости квадратного метра. Кто предложит меньше, тот и выиграет этот аукцион. Но это уже задачи 2021-2022 годов", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что сегодня цена за квадратный метр жилья во Владивостоке может быть от 70 до 130 тыс. рублей, в зависимости от близости к центру города. Чтобы снизить стоимость жилья и дать возможность приобретать его молодым семьям в ипотеку, по словам губернатора, краю необходимо строить по 500-800 тыс. кв. м в год.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.