Около 1,1 млн жителей России переселили из аварийного жилья с 2008 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более 1 млн человек были расселены из 17 млн кв. м аварийного жилья с 2008 года, сообщил в четверг директор правового департамента Фонда содействия реформированию ЖКХ Геннадий Адамович на круглом столе в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.

"С 2008 года при финансовой поддержке, предоставляемой Фондом ЖКХ, а также с привлечением средств региональных и местных бюджетов, было расселено более 17 млн кв. м аварийного жилья, что позволило обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 1,1 млн человек", - сказал он.

По слова Адамовича, в 2019 году Фонд ЖКХ получил 33 тыс. обращений россиян по поводу расселения из аварийного жилья. Среди рисков нарушения прав он назвал неправомерное непризнание дома аварийным, а также затягивание сроков расселения.

Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. м в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели предполагается направить более 507 млрд рублей, в том числе 431 млрд рублей из федерального бюджета, более 67 млрд рублей - из региональных бюджетов, свыше 7 млрд рублей - из внебюджетных источников.