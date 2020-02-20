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Средства на жилье бывшим военным Украины заложены в бюджете Севастополя на три года

Выплаты на приобретение жилья сможет получить 161 человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя предусмотрели средства на приобретение жилья для бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины в бюджете 2020-2022 годов, сообщили в четверг ТАСС в департаменте финансов Севастополя.

В недавно опубликованных поручениях президента РФ, касающихся Крыма и Севастополя, указано, что до 15 декабря 2024 года необходимо реализовать мероприятия, предусмотренные указом президента № 116 от 22 марта 2018 года. Документ устанавливает право на получение жилья для граждан РФ, которые постоянно живут на территории Крыма и Севастополя, а к 18 марта 2014 года состояли в очереди на жилье как бывшие военнослужащие армии, правоохранительных органов или Госспецсвязи Украины. Те же права есть у членов семей или вдов бывших военнослужащих.

"Согласно закону города Севастополя "О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 143,37 млн рублей ежегодно", - говорится в ответе департамента на официальный запрос ТАСС.

Уточняется, что в 2019 году свидетельство на предоставление выплат для приобретения или строительства жилья получили 63 человека, относящихся к установленным указом категориям. На это было выделено около 144,3 млн рублей. По данным департамента, в Севастополе сейчас нуждается в жилье 161 человек из числа бывших военных Украины.

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УкраинаРоссияКрымСевастополь
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