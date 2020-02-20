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Общий ипотечный портфель банков России в 2019 году вырос на 17%

Он достиг 7,7 трлн рублей без учета сделок по секьюритизации

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Общий ипотечный портфель российских банков в 2019 году вырос на 17,2% и достиг 7,7 трлн рублей (без учета сделок по секьюритизации), в том числе в декабре рост составил 1,4% (в ноябре - 1,7%), сообщает ЦБ.

В 2018 году общий портфель ипотечных кредитов увеличился на 23,1%.

В 2019 году объем новых ипотечных договоров сократился как в денежном (-5,5% - до 2,8 трлн рублей), так и в количественном выражении (-13,8% - до 1,269 млн).

"Замедление роста ипотечного жилищного кредитования отчасти является следствием ужесточения денежно-кредитных условий в конце 2018 - начале 2019 года из-за ухудшения внешних условий. Возобновление планомерного снижения процентных ставок с середины 2019 года (в декабре ставка обновила исторический минимум - 9%, и, по данным мониторинга предложений лидеров рынка, продолжила снижение в январе-феврале 2020 года) будет поддерживать рост ипотечного жилищного кредитования в 2020 году", - отмечает регулятор.

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