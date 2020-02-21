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Якушев: дорожная карта с механизмом снижения ипотечной ставки будет готова к апрелю

Нужно проанализировать, что происходит на всех этапах, отметил глава Минстроя в интервью "Известиям"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Завершить создание дорожной карты с мерами по снижению ставок ипотеки необходимо к началу апреля, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в интервью изданию "Известия".

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"В ближайшее время появится дорожная карта, времени на раскачку нет. К 1 апреля мы должны уже завершить работу. Причем свою позицию должны высказать и банки, и застройщики, и Министерство строительства и ЖКХ, и наши институты развития, и Центробанк как один из главных регуляторов на этом рынке. Мы должны проанализировать, что происходит на всех этапах, и очень спокойно, без эмоций принять продуктивное решение", - сказал Якушев, отвечая на вопрос о том, какие рычаги необходимо задействовать, чтобы ипотека стала более доступной.

13 февраля на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал действующие в стране ставки ипотеки, отметив, что кредиты под 9% не позволяют многим гражданам решить свои жилищные проблемы. Он напомнил о задаче снизить ставки до размера менее 8% и отметил необходимость подготовки упрощенного порядка рефинансирования ранее выданных кредитов. Впоследствии правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием Центрального банка к 16 марта 2020 года представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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