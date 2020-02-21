В Южно-Сахалинске в 2020 году расселят из ветхого и аварийного жилья около 470 горожан

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска планируют в этом году переселить в новые квартиры из ветхого и аварийного жилья около 470 горожан. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе администрации областного центра.

"В Южно-Сахалинске в этом году планируют расселить почти 10 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. По программе переселения в новые квартиры переедут около 470 горожан. Для этих целей уже развернулось строительство домов в разных районах Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.

В начале февраля мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин рассказал ТАСС о том, что в 2020 году в Южно-Сахалинске и его пригороде планируется ввести в эксплуатацию около 255 тыс. кв. м нового жилья - на 20% больше, чем в прошлом году. Часть нового жилья пойдет под социальные нужды, в том числе на расселение аварийного жилфонда.

Как сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области, наращивание объемов строительства во многом поможет удовлетворить потребности населения в жилье и снизить цены. Именно поэтому строительство жилья является одним из приоритетов работы как правительства региона, так и администрации Южно-Сахалинска.

Общий объем аварийного и ветхого жилья в Сахалинской области составляет 1,2 млн кв. м - почти 10% от всего жилого фонда островов. В областном центре подлежат расселению более 260 тыс. квадратных метров жилья. Вся работа по обновлению жилого фонда на островах проводится по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Программа поэтапного обновления

С 2021 года в городе начнется реализация программы поэтапного обновления. Южно-Сахалинск станет вторым городом в России после Москвы, где проведут масштабную реновацию. Помогут в этом специалисты, имеющие уникальный опыт московской реновации. По заявлению областных и городских властей, к 2025 году в Южно-Сахалинске планируется построить более 1 млн кв. м жилья, новые скверы, прогулочные зоны и парки.

Впервые в России программа реновации была утверждена в Москве 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую вошло почти 70% пятиэтажных хрущевок в городе.

О нацпроекте

На реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", в который включены четыре федеральных проекта, для регионов предусмотрено более 1 трлн рублей.