В России учрежден первый международный чемпионат в сфере промышленного строительства

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минстрой России и госкорпорация "Росатом" подписали в пятницу соглашение об учреждении первого международного чемпионата в сфере промышленного строительства. Подписи под документом поставили глава министерства Владимир Якушев и гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Финал чемпионата планируется провести осенью 2020 года, среди рассматриваемых площадок - Сочи и Санкт-Петербург. "Цель национальной политики на ближайшие годы - социально-экономическое и научно-технологическое развитие страны, повышение уровня жизни россиян, а также возможности для самореализации и раскрытия талантов каждого. Промышленное строительство занимает особое место в стройотрасли России и требует вовлечения большого количества профессионалов", - сказал Якушев, добавив, что чемпионат может лечь в основу "перезагрузки" строительного сектора России.

Чемпионат предлагается проводить на базе отраслевого конкурса Росатома "Лучший по профессии в строительном комплексе атомной отрасли", который проходит с 2013 года. Ожидается, что создание и проведение чемпионата расширит экономическую интеграцию России и стран Евразийского экономического союза в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства, улучшит позиции и конкурентоспособность РФ на международной арене.

Целевая аудитория на 2020 год - страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия), в последующие годы аудитория будет расширена. Планируется, что чемпионат охватит более 2 млн работников, а его участниками станут свыше 1 тыс. компаний из 50 стран.