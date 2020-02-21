Финансирование нацпроекта по жилью в 2019 году освоено почти на 94%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Финансирование национального проекта "Жилье и городская среда" в России освоено почти на 94% в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на заседании президиума общественного совета при Минстрое России.

"В целом мы по нацпроекту 2019 год закончили и выполнили кассу на 93,8%, и стали среди всех национальных проектов третьими по исполнению бюджета. В принципе, показатель неплохой", - сказал министр.

Якушев уточнил, что влияние на показатель оказала специфика проведения конкурса среди малых городов и исторических поселений, который проводится не на базе проектно-сметной документации, а на предпроектных решениях. "Так было задумано, что само исполнение проекта происходит на следующий год. Поэтому по факту эти 5 млрд рублей и дали достаточно серьезное снижение по исполнению федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - пояснил министр.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.