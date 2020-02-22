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На Ставрополье более 220 человек переселят из аварийного жилья в 2020 году

Новое жилье получат жители Ставрополя, Ессентуков и Георгиевского городского округа

СТАВРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края предоставят новое жилье 226 жителям аварийных домов в городах Ессентуки, Ставрополь и Георгиевск в 2020 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщил в субботу ТАСС министр строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.

"Всего в 2020 году будет расселено 226 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 3673,84 кв. м в Ессентуках, в городе Ставрополе и в Георгиевском городском округе", - сказал он.

В городе Ставрополе квартиры предоставят двум жителям аварийных домов. В городе Ессентуки принято решение выкупить квартиры в новых домах. Планируется, что 62 жителя города-курорта получат ключи от квартир до конца года. В Георгиевском городском округе для расселения будут строить дом. "Застройщик уже определен через торги, в Георгиевске сейчас приступают к инженерно-геологическим изысканиям на участке, где планируется построить жилой дом", - пояснил министр.

В Георгиевске под расселение в 2020 году попадут 70 квартир в аварийных домах, новое жилье получат 162 человека. Дом будет построен при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Первый этап программ переселения из аварийного жилья стартовал в Ставропольском крае в 2019 году, новое жилье в городе Ставрополе получили 54 человека. Финансирование программы в крае на 2019-2021 годы составляет более 613 млн рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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