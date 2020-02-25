В ДОМ.РФ считают, что объем рефинансирования ипотеки в 2020 году может достичь 15%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Объем рефинансирования ипотеки в 2020 году может вырасти до 15% от общей выдачи жилищных кредитов. Об этом ТАСС рассказали в аналитическом центре ДОМ.РФ.

"В 2020 году ожидается рост рефинансирования - до 15% от выдачи. Выгоду от снижения ставок получат не только новые, но и действующие заемщики, семьи получат возможность сократить платежи по ипотеке и направить часть этих средств на текущее потребление", - отметили в аналитическом центре ДОМ.РФ.

По данным ДОМ.РФ, максимальная доля рефинансирования была зафиксирована в 2018 году, она достигла 12% от общей выдачи. Тогда ставки по продуктам рефинансирования составляли около 9,5-10%, а средняя ставка кредитов у действовавших ипотечных заемщиков - 12%. В 2019 году этот показатель снизился до 7% из-за роста ставок по ипотеке в начале года. На текущее время у 15 крупнейших банков по выдаче ипотеки ставка по рефинансированию составляет в среднем 8,8%, средняя ставка ипотечного портфеля - около 11%, добавили в аналитическом центре.

Как ранее отметил замминистра финансов Алексей Моисеев, к концу года ставка по ипотеке может опуститься ниже 8%. По его словам, к уменьшению ипотечных ставок ведет политика Центрального банка по снижению ключевой ставки. Он напомнил, что на последнем заседании было объявлено, что Банк России рассматривает возможность дальнейшего ее снижения. Кроме того, замминистра финансов отметил, что есть ряд мер, направленных на повышение ликвидности и привлекательности ипотеки для банков.

По информации Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 п.п. - до 9% годовых. В ЦБ РФ отмечали, что всего за 2019 год выдано почти 1,27 млн ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с 2018 годом (1,471 млн).

Премьер-министр Михаил Мишустин 13 февраля 2020 года на заседании правительства раскритиковал действующие в стране ставки ипотеки, отметив, что кредиты под 9% не позволяют многим гражданам решить свои жилищные проблемы. Он напомнил о задаче снизить ставки до уровня менее 8% и отметил необходимость подготовки упрощенного порядка рефинансирования ранее выданных кредитов.