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Эксперт: самостоятельная продажа должниками ипотечного жилья минимизирует их потери

Соответствующие поправки внесены в Госдуму

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Законопроект о самостоятельной продаже должниками жилья, приобретенного с ипотекой, позволит минимизировать их потери, считает управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Ранее во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента поправки в ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", которые дадут гражданину возможность самостоятельно продать по максимально выгодной цене ипотечное жилье. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня продать заложенное имущество можно через публичные торги в ходе исполнительного производства или через аукцион. При этом должнику нужно дополнительно оплатить услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а иногда еще исполнительский сбор (7% от стоимости имущества) и работу оценщика. Документ предлагает разрешить должникам в течение шести месяцев самостоятельно продать заложенное имущество.

"Если же у человека имеется текущая задолженность и банк готов подать на должника в суд, в этом случае устраиваются торги. На мой взгляд, новый законопроект позволит минимизировать потери в подобной критической ситуации. Сегодня убытки должников складываются сразу из нескольких факторов. Во-первых, квартиры реализуются на торгах по демпинговым ценам, во-вторых, человек дополнительно оплачивает услуги организатора торгов, работу оценщика и т.д.", - сказала Литинецкая ТАСС.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на то, что должник погашает не тело кредита, а начисленные проценты. Она добавила, что сегодня гражданин может самостоятельно продать заложенную квартиру по полной оплате или с привлечением ипотеки с согласия кредитной организации. Также некоторые банки выкупают такое жилье. Литинецкая отметила, что в среднем подобные сделки по продаже жилья занимают около трех месяцев.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна"Единая Россия"
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