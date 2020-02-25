Матвиенко назвала государственной задачу удешевления ипотеки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала задачу по снижению ипотечных ставок государственной, которая должна быть решена "без вариантов". Об этом она заявила во вторник в рамках "открытого диалога" с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым в верхней палате парламента.

"Последнее время главным двигателем жилищного строительства была ипотека. Сейчас на этом рынке появились признаки замедления, сокращается платежеспособный спрос населения, значит, ипотека будет становиться, если не принять дополнительные меры, менее доступной. Средняя ставка по ипотечному кредиту сегодня превышает уровень инфляции уже практически в три раза", - подчеркнула Матвиенко.

Она напомнила, что на необходимость удешевления ипотеки указывал и президент России Владимир Путин, и премьер-министр Михаил Мишустин. "Другими словами, это просто уже настоящая государственная задача, которая должна быть решена без вариантов. Основную ответственность здесь несет, конечно, Министерство финансов РФ. И мы со своей стороны будем внимательно следить за тем, как заданные показатели достигаются в регионах. При этом работа должна вестись взвешено, с учетом позиции Центрального банка, с учетом самых разных показателей, чтобы не удариться в популизм, а сделать это экономически и финансово обоснованно", - добавила спикер.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что в России есть резервы для снижения ипотечных ставок, а одной из мер может стать создание единой ставки страхования жилья.

В свою очередь Мишустин отмечал, что текущие ставки по ипотеке не позволяют улучшить жилищные условия россиян, поручив первому вице-премьеру Андрею Белоусову и Хуснуллину совместно с ЦБ проанализировать ситуацию и проработать вопрос снижения ипотечных ставок.