Власти Ростова-на-Дону до конца 2021 года обеспечат жильем более 550 обманутых дольщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Более 550 обманутых участников долевого строительства в Ростове-на-Дону получат жилье в 2020-2021 годах, сообщил во вторник в ходе отчета перед городской думой глава администрации города Алексей Логвиненко.

По данным регионального правительства, на территории Ростовской области расположены 119 недостроенных "проблемных" домов, 48 из них находятся в Ростове-на-Дону. В регионе числится 5,8 тыс. участников долевого строительства, в том числе 3,5 тыс. - в Ростове-на-Дону. В 2018-2019 годах квартиры получили более 1,6 тыс. участников долевого строительства.

"Инвестором в течение 2020-2021 годов планируется предоставить жилье более 550 обманутым дольщикам", - сказал Логвиненко, выступая перед муниципальными депутатами.

В пресс-службе администрации города Ростова-на-Дону уточнили, что жилье для обманутых участников долевого строительства построят компании "Галактика" и "ККПД-Инвест".

По словам Логвиненко, в 2019 году квартиры получили 773 участника долевого строительства, ранее пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, им было предоставлено 525 квартир в микрорайоне "Красный Аксай" и 195 квартир в микрорайоне "Вересаево".

В 2019 году в законодательство Ростовской области были внесены изменения, позволяющие участникам долевого строительства, чьи дома не были завершены с срок, создавать жилищно-строительные кооперативы и претендовать на субсидию из областного бюджета для завершения строительства при готовности объекта более 65%. В общей сложности на решение проблем обманутых дольщиков в бюджете Ростовской области на 2020-2021 годы предусмотрено 2,3 млрд рублей.