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Дети-сироты смогут получить сертификат на приобретение жилья с 1 января 2021 года

На данный момент очередь на предоставление жилья детям-сиротам составляет более 279 тыс. человек

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Дети-сироты смогут получить сертификат на приобретение жилья в собственность с 1 января 2021 года. Соответствующий законопроект подготовлен Минпросвещения и размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдавать государственный жилищный сертификат - именной документ, удостоверяющий право на однократное получение за счет бюджета субъекта РФ в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый год, выплаты для приобретения жилого помещения в собственность", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается, что закон выступит в силу с 1 января 2021 года, а выплата будет составлять 1,5 млн рублей.

Уточняется, что на данный момент очередь на предоставление жилья детям-сиротам составляет более 279 тыс. человек, у порядка 191 тыс. из них такое право уже наступило, но не реализовано.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания по жилищным проблемам детей-сирот, которое прошло в декабре прошлого года, сообщала, что Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра, поручил разработать программу, рассчитанную на шесть лет, в результате исполнения которой должна быть полностью решена проблема с жильем для детей-сирот. Она также отмечала, что по итогам совещания дано поручение проработать вопрос не только обеспечения жильем в рамках социального найма, но и возможности предоставления государственных жилищных сертификатов, ипотеки и иных компенсационных выплат.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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