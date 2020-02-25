Матвиенко поручила разработать проект о реновации домов при согласии 2/3 собственников

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать законопроект, предоставляющий возможность проводить реновацию многоквартирных домов во всех регионах по аналогии с московской при согласии 2/3 собственников квартир. С таким предложением она выступила во вторник в рамках открытого диалога с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым в верхней палате парламента.

"Николай Андреевич [Журавлев, вице-спикер Совфеда] правильно поднял тему, давайте мы подготовим проект закона вместе с министерством [строительства и ЖКХ], возьмемся за его продвижение. Надо урегулировать эту ситуацию, чтобы мошенники не пользовались отсутствием норм в законе и не сдерживали развитие жилищного строительства, реновацию домов и так далее", - сказала Матвиенко.

Как заявил на заседании Журавлев, в настоящее время изъятие жилого помещения в рамках обновления жилья осуществляется по соглашению с каждым собственником многоквартирного дома, что осложняет, задерживает или вовсе останавливает процедуры жилищного строительства, так как "многих собственников по объективным причинам нельзя найти".

Кроме того, по его словам, иногда имеют место случаи мошенничества, когда квартиры покупают специально, чтобы затем шантажировать при реализации проекта обновления жилья. Журавлев предложил распространить на все регионы возможность обновление многоквартирных домов по аналогии с московской реновацией с учетом согласия двух третей жителей дома.