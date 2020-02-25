Якушев заявил о 133 тыс. обманутых дольщиков в России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 130 тыс. обманутых дольщиков и более 2 тыс. проблемных долгостроев насчитывается в России, сообщил во вторник глава Минстроя России Владимир Якушев в Совете Федерации. По его словам, проблема еще около 1 тыс. долгостроев легко решаема.

"Сегодня в категориях, где действительно мы на сто процентов имеем обманутых дольщиков, где открыто конкурсное производство и введена иная процедура банкротства, это 2086 домов и порядка 133 тыс. граждан. Потому что третья и четвертая группа, там еще предстоит серьезная работа, там бывает очень много технических вопросов, связанных с тем, что где-то недоработана документация, где-то нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы дома были введены, хотя физически они построены. Поэтому на сто процентов сказать, что там мы имеем обманутых дольщиков мы не можем", - сказал Якушев.

На конец февраля в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о 2997 домов общей площадью 17,7 млн кв. м в 75 регионах России.

По слова Якушева, эти дома делятся на четыре категории: там, где в отношении застройщика открыто конкурсное производство, введена иная процедура банкротства и другие две категории, где нарушены сроки завершения строительства, но не открыто конкурсное производство.