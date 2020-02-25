20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Минстрой: достраиваемые по старым правилам дома должны быть завершены за два года

По словам главы ведомства Владимира Якушева, за последние три месяца по старым правилам были достроены 11 млн кв. м жилья

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минстрой России проследит за завершением строительства в течение двух лет более 70 млн кв. м жилья по старым правилам привлечения средств, чтобы предотвратить появление новых обманутых дольщиков, сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на встрече с членами Совета Федерации.

"В стадии строительства сегодня у нас 101 млн кв. м жилья, из них уже 28,04 млн кв. м - это те проекты, которые строятся по новым правилам, с применением проектного финансирования и открытием счетов эскроу. Остальные достраиваются по старым правилам. Там достаточно хороший темп набран, и задача, которая поставлена перед нами, - те проекты, которые достраиваются по старым правилам, должны в течение двух лет быть завершены", - сказал Якушев.

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По его словам, за последние три месяца по старым правилам были достроены 11 млн кв. м жилья. "Наша задача - чтобы все дома, завершаемые по старым правилам, были достроены без получения проблемы обманутых дольщиков", - отметил министр.

Глава Минстроя сообщил, что 30 из 95 уполномоченных банков активно включены в работу по проектному финансированию жилищного строительства. "Мы видим серьезный отрыв Сбербанка от других кредитных учреждений. Поэтому здесь предстоит серьезная работа для того, чтобы банки более активно включались к решению вопросов проектного финансирования", - сказал Якушев.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

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Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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