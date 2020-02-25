Минстрой планирует вернуться к вопросу изъятия неиспользуемых земель

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минстрой считает необходимым вернуться к вопросу изъятия неиспользуемых земель для государственных и муниципальных нужд в случае, если это нужно для их развития. Об этом во вторник заявил глава Минстроя Владимир Якушев в Совете Федерации.

"Я думаю, что к этому вопросу надо возвращаться. У некоторых возникает некое понимание, что это [изъятие] бесплатно. Ни в коем случае. Там делается рыночная оценка. Считаю, что мы должны <…> цивилизованно прописать эти механизмы", - сказал Якушев.

По словам министра, введение в оборот неиспользуемых земельных участков поможет в решении вопросов двух федеральных проектов: по переселению из аварийного фонда, а также по увеличению объемов вводимого жилья.

Госдума в июле 2019 года приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность включения в границы территорий, входящих в программы комплексного и устойчивого развития, земельных участков из государственной и муниципальной собственности, но при этом без права изъятия многоквартирных домов.

Первоначальная версия документа предусматривала "возможность изъятия для муниципальных нужд" земельных участков, на которых расположены аварийное или подлежащее сносу жилье, многоквартирные дома, снос которых предусмотрен муниципальными адресными программами. Было предусмотрено и изъятие объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих исключительно данные дома, так как необходимость в них отпадает. Однако эти положения были исключены в ходе подготовки текста ко второму чтению.