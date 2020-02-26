Минстрой в 2020 году утвердит свод правил по созданию приютов для животных

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ в 2020 году утвердит свод правил по строительству приютов для животных, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя.

"В данный момент объявлен конкурс на разработку свода правил. Сама разработка пока не началась. Ожидается, что свод правил будет разработан и утвержден в 2020 году", - отметили в пресс-службе.

Как напомнили в министерстве, с 1 января 2020 года вступили в силу изменения в ФЗ от 27.12.2018 № 498 "Об ответственном обращении с животными <…>". Теперь в субъектах РФ необходимо строить и обеспечивать работу приютов для животных.

"В связи с этим в Минстрой России поступили обращения от администраций ряда субъектов. Эти обращения были учтены при формировании плана актуализации и разработки сводов правил", - сказали в министерстве.

В Минстрое добавили, что в своде правил пропишут градостроительные, архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерные требования для территорий и зданий приютов для животных. Любой свод правил, который распространяется на проектирование, касается только нового проекта строительства либо реконструкции, отметили в пресс-службе.