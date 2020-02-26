В Хабаровском крае ожидают рост строительства индивидуального жилья по ипотеке под 2%

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ввод более 108 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов планируется в Хабаровском крае в 2020 году. Власти ожидают роста интереса к домостроению с учетом введения льготной ипотеки под 2%, сообщил ТАСС заместитель начальника управления жилищного строительства - начальник отдела развития жилищного строительства министерства строительства Хабаровского края Михаил Волков.

"Ожидаем роста объемов индивидуального жилищного строительства в крае в связи с выдачей ипотеки под 2%. К вводу в этом году планируется более 108 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов, годом ранее было введено около 105 тыс. кв. м жилья. У людей появилась возможность строить дома для себя на более выгодных условиях и те, кто устал от урбанизации займутся возведением своего жилья, интерес к этому прослеживается", - сказал Волков.

Он отметил, что в предыдущие годы в регионе возводилось около 120-130 тыс. кв. м индивидуальных домов. Снижение объемов ввода связано с оттоком населения, падением покупательной способности, недостаточной обеспеченностью участков электросетями и дорогами.

Сейчас министерство организовало работу с властями в районах по информированию местных жителей об ипотеке под 2% и возможностях строительства индивидуальных жилых домов, в том числе с использованием домокоплектов. Изготовлением быстровозводимых модульных домокомплектов в регионе занимаются девять предприятий-производителей. Стоимость одного кв. метра такого жилья варьируется от 18 до 42 тыс. рублей в базовой комплектации с устройством внутренних инженерных сетей, и от 25 до 70 тыс. рублей - под ключ. "Однако более популярны при возведении домов кирпич, бетон, пеноблоки и другие прочные материалы", - уточнил Волков.

В Хабаровском крае в 2019 году ввели в общей сложности 282 тыс. кв. м жилья. В 2020 году планируется ввести 334 тыс. кв. м.

В начале февраля полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов поддерживать проекты, связанные с деревянным домостроением, параллельно с развитием программ ипотечного кредитования.