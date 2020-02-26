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В Сахалинской области в этом году построят 5 тыс. кв. м деревянных жилых домов

Строить эти дома будут в сельской местности
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© Лев Федосеев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда" запланировали в 2020 году ввести в эксплуатацию на территории региона 5 тыс. кв. м жилья из дерева. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель сахалинского министерства строительства.

"Деревянное домостроение на 2020 год запланировано в объеме 5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства, добавив, что финансирование будет осуществляться за счет федерального и областного бюджетов. Точные суммы пока не уточняются.

Возводиться дома будут в муниципалитетах - в сельской местности. Развитие такого жилищного строительства позволит улучшить условия проживания части населения, сократить уровень аварийного жилищного фонда.

"Власти уделяют большое внимание развитию предприятий, участвующих в деревянном домостроении. Мы пытаемся их поддерживать в рамках программ развития малого и среднего бизнеса, это касается каких-то субсидий, возмещений и прочего. На Сахалине многие люди, к сожалению, думают, что деревянный дом намного хуже каменного, хотя на материке, наоборот, деревянный ценится больше каменных, бетонных. В прошлом году в области было введено несколько тысяч квадратных метров деревянного жилья", - отметили в министерстве.

Всего в Сахалинской области в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 430 тыс. кв. м жилья. В прошлом году было введено 333,2 тыс. кв. м. Общий объем аварийного и ветхого жилья в регионе - 1,2 млн кв. м. Это почти 10% от всего областного жилфонда.

В начале февраля вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил развивать деревянное домостроение на Дальнем Востоке. Он отметил, что в ДФО наблюдается дефицит жилья и большой спрос на него, особенно после введения госпрограммы "Дальневосточная ипотека". Благодаря деревянному домостроению регионам удастся увеличить темпы строительства, экономить на материалах, а значит, нарастить объем вводимых кв. метров. Для Сахалинской области, имеющей трудности в связи с географическим положением (сейсмоопасные условия, затраты на доставку большей части строительных материалов с материка), этот вопрос является особенно актуальным.

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Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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