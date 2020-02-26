Исследование: каждый десятый москвич тратит на дорогу до работы и обратно от трех часов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 10% москвичей ежедневно тратят на дорогу от дома до работы и обратно больше трех часов. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Недвижимость".

"12% опрошенных каждый день проводят в пути, если считать время на дорогу туда и обратно, больше трех часов", - говорится в материалах.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в ходе исследования были опрошены более 2 млн пользователей "Яндекс.Недвижимость". Согласно исследованию, у 23% москвичей дорога от дома на работу в один конец занимает меньше 30 минут, у 27% - час-полтора. Больше трети (38%) горожан добираются до работы за полчаса-час. Отмечается, что при этом большинство москвичей хотели бы тратить на дорогу до работы не более 30 минут. Этот ответ называли во всех группах опрошенных - и те, кто тратит полчаса, и те, кто добирается более 1,5 часов в один конец. Второе и третье место разделили ответы "40 минут" и "20 минут".

Подавляющее большинство опрошенных (68%) пользуются общественным транспортом, каждый десятый ходит на работу пешком. На автомобиле ездят 17%. Такси, каршерингом пользуются 5% опрошенных. При этом в исследовании говорится, что в Москве и области проживает около 20 млн россиян, в столице зарегистрировано 3,7 млн машин, в области - 2,7 млн. "Видимо, для поездок на работу автомобиль используют не все: скорее всего, от ежедневного использования машины многих удерживают пробки и проблемы с парковкой (или ее стоимость)", - добавляется в материалах.