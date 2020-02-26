В ВТБ считают внедрение ПДН при выдаче ипотеки контрпродуктивным для нацпроекта по жилью

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Предлагаемое Банком России внедрение обязательного учета показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче ипотеки является контрпродуктивным для реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом в ходе телеконференции для инвесторов заявил член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Остается дискуссия по национальному проекту доступная ипотека, доступное жилье, где новое регулирование является ухудшением ситуации с точки зрения доступности ипотеки для розничных клиентов в России, а следовательно, и контрпродуктивным для национального проекта. Весь этот комплекс не дает мне, например, уверенности, что это в неизменном виде будет внедрено, как планируется, с 1.07.2020 года", - сказал он, комментируя возможное введение учета ПДН при выдаче ипотеки.

В конце прошлого года ЦБ РФ анонсировал возможное введение с 1 июля 2020 года надбавок к коэффициентам риска по ипотеке в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика. По мнению регулятора, такая мера будет способствовать снижению стимулов для банков предоставлять кредиты заемщикам с высоким значением показателя долговой нагрузки (ПДН) и низким первоначальным взносом по ипотеке.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. Паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено, что средний уровень ставок в 2019 году должен составить 8,9%, в 2020 году - 8,7%.