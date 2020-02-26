В Петербурге запретили застройку в районе Петровской косы у Финского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду на очередном заседании приняли в целом поправки к региональному закону "О зеленых насаждениях общего пользования" и запретили строительство на территории Петровской косы в центральной части города недалеко от берега Финского залива.

Инициативу об изменениях в закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования" внес на рассмотрение спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Поправки поддержали 40 депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, речь идет о территории площадью 12,86 га, расположенной на Петровской косе в границах Петроградского района Санкт-Петербурга. Сейчас часть ее занимает крупнейший в европейской части РФ Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов.

Чтобы защитить сквер и территорию яхт-клуба от застройки, их внесли в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования. Внесение площадки в этот перечень означает запрет капитального строительства на данной территории.