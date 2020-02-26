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В ДОМ.РФ заявили, что треть строящегося в России жилья возводится по эскроу

Объем средств граждан, который застройщики привлекли в строительство жилья, достиг порядка 3,3 трлн рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Треть строящегося в России жилья возводится с использованием эскроу в рамках проектного финансирования. Об этом в среду сообщил директор проектного финансирования и приоритетных проектов Банка ДОМ.РФ Антон Воронин на финансовом саммите по недвижимости.

"Больше полугода назад строительная отрасль России перешла на новые правила. В целом доля проектного финансирования сегодня достигает порядка 30%. Проникновение нового механизма одинаково во всех регионах и не зависит от экономики субъектов, размера компании", - сказал он.

Воронин уточнил, что объем средств граждан, который застройщики привлекли в строительство жилья, достиг порядка 3,3 трлн рублей, из них 0,2 трлн рублей аккумулировано на счетах эскроу. По его словам, большой объем проектного финансирования приходится на регионы - 718 кредитов на 472,7 млрд рублей. "В Москве проектное финансирование оформлено на 486 млрд рублей, в количественном выражении - всего 88 кредитов", - привел последние данные Банка России эксперт.

По словам Воронина, объем одобренных банками кредитов в рамках проектного финансирования в РФ на сегодняшний день достиг 1 млрд рублей.

Как рассказал ТАСС заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов, в России с использованием счетов эскроу строится 2,8 тыс. многоквартирных домов. Всего на сегодняшний день возводится 9,7 тыс. многоэтажки, из которых 5,6 тыс. домов строится по старым правилам согласно с полученными заключениями о соответствии критериям, утвержденным правительством РФ. Строительство еще 1,3 тыс. домов с 1 июля 2020 года осуществляется без средств дольщиков.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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