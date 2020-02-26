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Девелопер "Эталон" передаст Москве школу на 625 мест

Проектом предусмотрен просторный двор с разными функциональными пространствами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Группа "Эталон" передаст Москве школу на 625 мест в жилом комплексе "Эталон-Сити" на юге столицы. Об этом в среду сообщила пресс-служба девелопера.

"В настоящее время ведется разработка проектной документации, начало строительства запланировано на третий квартал 2020 года. Завершить строительство школы планируется в четвертом квартале 2021 года. Объект будет передан городу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Москомархитектура утвердила архитектурно-градостроительное решение школы и прилегающей территории. Первоначальный проект школы был пересмотрен по инициативе застройщика, в результате общая площадь здания была увеличена с 6,2 тыс. кв. м до 10,8 тыс. кв. м, чтобы обеспечить достаточный объем образовательной инфраструктуры. Как пояснил глава Московского территориального управления группы "Эталон" Максим Берлович, слова которого приводятся пресс-релизе, наличие объектов инфраструктуры для образования и развития детей - одна из востребованных функций современных жилых комплексов.

В четырехэтажном здании с цветным фасадом разместятся учебные классы, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 375 мест, столовая с обеденным залом на 313 мест, медицинский кабинет. Проектом предусмотрен просторный двор с разными функциональными пространствами - от физкультурно-спортивной зоны до зон отдыха.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. В 2019 году увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м.

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