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Более 1,8 тыс. заявок поступило на конкурс благоустройства городов России за три года

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, общий объем финансирования из федерального бюджета составит почти 15 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. заявок поступило на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании федеральной комиссии Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

"С 2018 по 2020 год на участие в конкурсе поступило в общей сложности 1 081 заявка. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит почти 15 млрд рублей", - сказал он.

Хуснуллин уточнил, что в этом году на конкурс поступило 300 заявок от 71 субъекта РФ, к участию допущено 286 заявок. Вице-премьер добавил, что конкурс набрал вес и является значимым мероприятием. По его словам, потенциальными участниками могут быть 962 муниципалитета, или 86% городов России.

"Считаю, что конкурс порождает здоровую конкуренцию в регионах. Люди действительно хотят свои пространства обустраивать, много этому уделяют внимания. В целом конкурс повысит и культуру, и значимость благоустройства. Думаю, он даст мощный толчок для развития благоприятной среды в наших городах", - сказал Хуснуллин.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно.

В соответствии с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда", до 2024 года должно быть реализовано 480 проектов-победителей конкурса. Как сообщалось, конкурс проектов создания комфортной городской среды с реализацией в 2020-2021 годах стартовал 23 октября 2019 года, итоги конкурса 2020 года подведут 28 февраля в Тюмени.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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